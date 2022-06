Luciana Littizzetto nei guai | rischia grosso | Ecco cosa ha combinato

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 9 giugno 2022) Non sono ore facili per, finita neiper un suo intervento su RaiTre che ha provocato una reazione nientemeno che dall’Agcom Un ‘cartellino giallo’ pere, più in generale, un pesante richiamo per la Rai. È stato recapitato nelle scorse ore ai piani alti della tv di stato in seguito ad un episodio giudicato inopportuno in vista dei referendum sulla giustizia in programma il prossimo 12 giugno.per, il gesto che non è piaciuto (Fonte Twitter)Il riferimento è ad un episodio in particolare che ha visto come protagonista proprio ‘Lucianina’. Il suo ‘gesto’ in diretta televisiva non è proprio piaciuto e ha scatenato immediate reazioni.per ...