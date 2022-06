"Littizzetto ha violato la par condicio". L'Authority richiama la Rai (Di giovedì 9 giugno 2022) L'Agcom richiama la Rai per il monologo di Luciana Litizzetto sui referendum a Che Tempo che fa. Il richiamo chiede che «nei programmi di informazione venga garantito un rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici in tutto il periodo di campagna referendaria». Alla Rai viene contestata la violazione delle disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie. In particolare è stato violato l'articolo 5 comma 2 della legge 28 del 2000, che prevede che «dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) L'Agcomla Rai per il monologo di Luciana Litizzetto sui referendum a Che Tempo che fa. Il richiamo chiede che «nei programmi di informazione venga garantito un rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici in tutto il periodo di campagna referendaria». Alla Rai viene contestata la violazione delle disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie. In particolare è statol'articolo 5 comma 2 della legge 28 del 2000, che prevede che «dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o ...

