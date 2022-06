Lavoratori non in regola in discoteca, blitz della Finanza a Carini (Di giovedì 9 giugno 2022) Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Palermo, i Finanzieri del Tenenza di Carini hanno individuato tre Lavoratori “irregolari”. In particolare, Le Fiamme Gialle, durante un controllo presso una discoteca, hanno rilevato dalla documentazione presa in esame, l’utilizzo di tre collaboratori occasionali per i quali era stata omessa la prescritta segnalazione al competente Ispettorato del Lavoro, integrando così la violazione amministrativa di ritardata comunicazione di Lavoratori autonomi occasionali. Il provvedimento è stato recentemente introdotto nell’ordinamento giuridico di matrice giuslavoristica. Pertanto, nei confronti del legale rappresentante dell’impresa controllata sono state elevate sanzioni ... Leggi su sicilia.news (Di giovedì 9 giugno 2022) Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Comando ProvincialeGuardia di Palermo, i Finanzieri del Tenenza dihanno individuato tre“irri”. In particolare, Le Fiamme Gialle, durante un controllo presso una, hanno rilevato dalla documentazione presa in esame, l’utilizzo di tre collaboratori occasionali per i quali era stata omessa la prescritta segnalazione al competente Ispettorato del Lavoro, integrando così la violazione amministrativa di ritardata comunicazione diautonomi occasionali. Il provvedimento è stato recentemente introdotto nell’ordinamento giuridico di matrice giuslavoristica. Pertanto, nei confronti del legale rappresentante dell’impresa controllata sono state elevate sanzioni ...

