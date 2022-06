La GAMeC dà il via ai festeggiamenti per i suoi 30 anni con le mostre di Anri Sala e Christian Frosi (Di giovedì 9 giugno 2022) Bergamo. “Sotto i portici del Palazzo della Ragione, il primo Palazzo comunale d’Italia, presentiamo la nuova mostra della GAMeC Bergamo – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea dedicata all’artista albanese Anri Sala, allestita nella Sala delle Capriate. Da venerdì 10 giugno al 16 ottobre”. Twitta così Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, presente giovedì mattina alla conferenza stampa di uno dei due grandi eventi culturali che aprono la stagione estiva della GAMeC, precisamente quella allestita nel cuore pulsante di Città Alta, e quella di Christian Frosi, nella sede del museo cittadino. Due eventi importanti, due mostre differenti ma altrettanto significative, non solo per i contenuti, ma perché celebrano, una volta di più, l’ingegno, la passione e la ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 giugno 2022) Bergamo. “Sotto i portici del Palazzo della Ragione, il primo Palazzo comunale d’Italia, presentiamo la nuova mostra dellaBergamo – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea dedicata all’artista albanese, allestita nelladelle Capriate. Da venerdì 10 giugno al 16 ottobre”. Twitta così Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, presente giovedì mattina alla conferenza stampa di uno dei due grandi eventi culturali che aprono la stagione estiva della, precisamente quella allestita nel cuore pulsante di Città Alta, e quella di, nella sede del museo cittadino. Due eventi importanti, duedifferenti ma altrettanto significative, non solo per i contenuti, ma perché celebrano, una volta di più, l’ingegno, la passione e la ...

