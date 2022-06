Justin Bieber: “Sono seriamente malato. Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica” (Di giovedì 9 giugno 2022) Justin Bieber sta male ed è costretto a cancellare i due concerti che aveva in programma a Toronto. E’ stato lui stesso ad annunciarlo con un toccante post pubblicato sui suoi profili social: “Sono seriamente malato. Ho la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica”, ha esordito la popstar. Quindi ha spiegato: “Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine ecc., ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica che ha colpito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022)sta male ed è costretto a cancellare i due concerti che aveva in programma a Toronto. E’ stato lui stesso ad annunciarlo con un toccante post pubblicato sui suoi profili social: “. Ho ladiche una”, ha esordito la popstar. Quindi ha spiegato: “Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine ecc., ma non hanno capito che di recente mi èladiche unache ha colpito ...

