Inter Asllani, i nerazzurri hanno chiuso per il regista azzurro: i dettagli (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Inter starebbe per chiudere per Asllani dell’Empoli: offerta da 9.5 milioni per convincere il club toscano a cederlo L’Inter ha ingranato la marcia per chiudere con l’Empoli per Asllani. I nerazzurri nelle ultime ore avrebbero alzato l’offerta per il centrocampista. Marotta sarebbe arrivato a 9.5 milioni per convincere l’Empoli a cedere il ragazzo. Chiusura vicina come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) L’starebbe per chiudere perdell’Empoli: offerta da 9.5 milioni per convincere il club toscano a cederlo L’ha ingranato la marcia per chiudere con l’Empoli per. Inelle ultime ore avrebbero alzato l’offerta per il centrocampista. Marotta sarebbe arrivato a 9.5 milioni per convincere l’Empoli a cedere il ragazzo. Chiusura vicina come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

