Dondolino72 : RT @ilpost: Il Belgio restituirà al Congo un dente di Patrice Lumumba - ilpost : Il Belgio restituirà al Congo un dente di Patrice Lumumba - lucianomeli : RT @michelegiorgio2: Il monarca intende avviare nuovi rapporti con il paese africano. Quella belga fu una delle più brutali colonizzazioni… - AdornatoAntonio : RT @michelegiorgio2: Il monarca intende avviare nuovi rapporti con il paese africano. Quella belga fu una delle più brutali colonizzazioni… - BrigataM49 : RT @PagineEsteri: Il monarca intende avviare nuovi rapporti con la RDC. Quella belga fu una delle più brutali colonizzazioni di un territor… -

Gérard Soete lo definì "un normale trofeo di caccia" e assicurò di non provare rimorso per essere stato uno degli aguzzini che trucidarono Patrice Lumumba il 17 gennaio 1961. Il belga, poliziotto di ...A 61 anni dall'assassinio dell'eroe congolese Patrice Lumumba, ucciso da mercenari belgi dopo la dichiarazione d'indipendenza per poi essere sciolto nell'acido, ilrestituir alla Repubblica democratica del Congo una sua reliquia . La cerimonia si terr il 20 giugno, con una delegazione congolese che andr personalmente a ... Il dente di Lumumba: il Belgio restituirà l'ultima reliquia del primo ministro del Congo ucciso 61 anni fa