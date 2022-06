Harvey Weinstein è stato incriminato anche dalla Corona britannica per molestie sessuali (Di giovedì 9 giugno 2022) All'ex produttore cinematografico hollywoodiano, già condannato negli Stati Uniti a 23 anni di carcere per stupro di terzo grado e reati sessuali criminali, sono stati contestati due capi d'imputazione. Per fatti avvenuti a Londra nel 1996. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 9 giugno 2022) All'ex produttore cinematografico hollywoodiano, già condannato negli Stati Uniti a 23 anni di carcere per stupro di terzo grado e reaticriminali, sono stati contestati due capi d'imputazione. Per fatti avvenuti a Londra nel 1996. L'articolo proviene da DireDonna.

Laura_Blixen : #RulaJebreal l'amica dello stupratore seriale Harvey #Weinstein ma falla finita che in Italia abbiamo sopportato ab… - Frankf1842 : RT @fanpage: #HarveyWeinstein incriminato per violenza sessuale anche in Gran Bretagna. La Corona ha dato il via libera alle indagini sul… - infoitcultura : Harvey Weinstein è stato incriminato anche dalla Corona britannica per molestie sessuali - fanpage : #HarveyWeinstein incriminato per violenza sessuale anche in Gran Bretagna. La Corona ha dato il via libera alle in… - iltirreno : Il 70enne ex produttore cinematografico è stato già condannato negli Stati Uniti a 23 anni -