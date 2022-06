Final Four Primavera Femminile 2022: Roma-Milan e Juve-Fiorentina in diretta sul sito della Figc (Di giovedì 9 giugno 2022) Domani prenderà il via la Final Four della Primavera Femminile. 4 le squadre a contendersi il titolo: Roma, Juventus, Milan e Fiorentina. Le gare si svolgeranno a Tirrenia, ed inizieranno già domani quando, alle ore 11, nella prima semiFinale, le campionesse d’Italia della Roma e il Milan. Più tardi, alle ore 17, spazio alla sfida tra Juve e Fiorentina, con le vincenti che si affronteranno nella Finalissima in programma domenica alle 17. Entrambi i match saranno trasmessi in diretta streaming sul sito della Figc e sul canale Youtube ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Domani prenderà il via la. 4 le squadre a contendersi il titolo:ntus,. Le gare si svolgeranno a Tirrenia, ed inizieranno già domani quando, alle ore 11, nella prima semie, le campionesse d’Italiae il. Più tardi, alle ore 17, spazio alla sfida tra, con le vincenti che si affronteranno nellaissima in programma domenica alle 17. Entrambi i match saranno trasmessi instreaming sule sul canale Youtube ...

