Esposito | «In Nazionale mi sento un bambino ai giochi Fortunati ad avere Mancini»

(Di giovedì 9 giugno 2022) . Le parole del giovane centrocampista azzurro Salvatoreha parlato in conferenza stampa dal ritiro della. Le sue parole: «Non mi aspettavo di essere qui, è un sogno, mi sembro unal parco. Stare qui è motivo di orgoglio ed è importante imparare ogni giorno dagli altri centrocampisti. Se dovessi esordire sarei il ragazzo più felice del mondo. Ho preferito non fare il campionato Primavera ma andare a giocare in serie C. Andare fuori ti fa capire molte più cose velocemente. E’ un’esperienza che consiglio a tutti i ragazzi perché è un qualcosa di molto formativo, Credo sia importantissimo puntare sui giovani. Siamoin Italia adun c.t. comeperché è l’unico che ci punta, sono troppo pochi i giovani italiani ...

... 'È stata una stagione importantissima e ora sto vivendo emozioni uniche in, perché ho la ...: 'Un sogno essere qui' Oltre a Gatti, in conferenza stampa hanno parlato anche altri tre ..."Ho preferito non fare il campionato Primavera ma andare a giocare in serie B - ha aggiunto- . Andare fuori ti fa capire molte più cose velocemente. E' un'esperienza che consiglio a tutti i ... Gnonto, Zerbin ed Esposito pronti per la Nazionale senza aver mai giocato in serie A "Nei primi due giorni ho visto Jorginho che è un giocatore formidabile, così come Cristante e gli altri centrocampisti. Per me stare qui è motivo di orgoglio, voglio imparare da questi giocatori qui.'Mi sento un bambino al parco giochi', dice il centrocampista classe 2000 FIRENZE (ITALPRESS) - 'Non mi aspettavo di essere qui, è un sogno, ...