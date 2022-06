Ecco la prima coppia star dell'estate 2022: i due attori a Roma hanno un rapporto parecchio complice (Di giovedì 9 giugno 2022) Matilda De Angelis e Pietro Castellitto: Ecco la prima coppia star dell’estate 2022. Niente di ufficiale, almeno per il momento. Nessuna dichiarazione da parte dei diretti interessati né alcun post social. I due attori, però, sono stati paparazzati per strada in atteggiamenti che svelano un rapporto parecchio complice. Matilda De Angelis guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 9 giugno 2022) Matilda De Angelis e Pietro Castellitto:la. Niente di ufficiale, almeno per il momento. Nessuna dichiarazione da parte dei diretti interessati né alcun post social. I due, però, sono stati paparazzati per strada in atteggiamenti che svelano un. Matilda De Angelis guarda le foto Leggi anche ...

Advertising

Mov5Stelle : L’Italia è l’unico Paese in Europa dove negli ultimi 30 anni gli stipendi sono diminuiti. Ecco perché il salario… - GiovaQuez : Ed ecco un altro censurato dal 'pensiero unico che si vuole imporre' in prima tv in Rai. E' davvero insopportabile… - Avvenire_Nei : Buongiorno. Buon #9giugno Ecco la prima pagina di #Avvenire di oggi. ?? A questo link puoi leggere l’ediz… - gigi_coli : RT @aiiaco: Jacovittùmpetezicchezacche! Ed ecco in prima assoluta la t-shirt del Terzo reggimento Divanato Paguri del Piave. #Jacovitti @P… - flabyssope : RT @I__ddaeng: Thread per i Baby Armys: Benvenuti ufficialmente al giorno prima del comeback ?? Sarete spaesati e in ansia perché ci saranno… -