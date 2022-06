È morto il pugile che voleva colpire l'avversario invisibile: Simiso Buthelezi aveva danni al cervello (Di giovedì 9 giugno 2022) Le sue immagini avevano fatto il giro del mondo. E purtroppo non per meriti sportivi. Il pugile Simiso Buthelezi aveva 24 anni e nel suo ultimo incontro di pugilato di questo fine settimana aveva ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 giugno 2022) Le sue immaginino fatto il giro del mondo. E purtroppo non per meriti sportivi. Il24 anni e nel suo ultimo incontro di pugilato di questo fine settimana...

Advertising

fattoquotidiano : Simiso Buthelezi morto a 24 anni per danni cerebrali: il pugile era impazzito sul ring, tirava pugni nel vuoto – VI… - Gazzetta_it : Pugni nel vuoto sul ring: morto il pugile Buthelezi per danni cerebrali #pugilato - GiovanniCaglio : È morto Simiso Buthelezi, il pugile che voleva colpire un avversario che non c'era Che titolo stupido per un dramma… - ROBERTO56238181 : E lo chiamano SPORT , io abolivo tutto poi facevate a cazzotti clandestinamente, a voglia a raccontare la favoletta… - Adriauss : Ricorda qualcuno...... 'È morto Simiso Buthelezi, il pugile che colpiva l'avversario invisibile: aveva danni al cer… -