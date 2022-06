Drusilla Foer sulle ricerche web sul suo conto | “Dicono che sono un uomo!”

Leggi su biccy

(Di giovedì 9 giugno 2022) Quando Gianluca Gori ha creato il personaggio diha deciso di portarlo in scena sempre rendendolo così una persona, non più una maschera., infatti, esiste davvero. Anche se in realtà non è una persona vera. Nel corso degli ultimi mesi la donna ha rilasciato un bel po’ di interviste, fra cui una anche a Silvia Toffanin per Verissimo. Un’intervista “verissima” che però di “verissimo” non aveva niente, se non un talento innato dell’attore che la porta in scena. Durante la quarta puntata dell’Almanacco del Giorno Dopo,ha sfiorato l’argomento parlando delleche le persone fanno sul suo. “Andate su internet e digitate, ma non fatevi distrarre da quelle notizie morbose sul mio. ...