Doppio femminicidio di Vicenza | Zlatan Vasiljevic ha ucciso prima Gabriela Serrano e poi l’ex moglie Lidia Miljkovic

(Di giovedì 9 giugno 2022)hae poi. È quanto emerge dalle indagini degli investigatori che in queste ore stanno cercando di ricostruire la precisa dinamica deldi, 36 anni, era la nuova compagna die aveva deciso di lasciarlo. Dopo averla uccisa, il 42enne ha sparato alper poi suicidarsi. Le prime ricostruzioni ipotizzavano che il killer avesse, e in un secondo momento la nuova compagna durante la fuga in auto. Nel 2019 ...

francescocosta : Oggi su Morning: capiamo questa notizia sul futuro divieto di vendita di auto con motore termico; l’incredibile dop… - Avvenire_Nei : Vicenza, doppio femminicidio. Il killer era già stato fermato - FurioDetti : RT @chilisummer: Preferisco non taggare, credetemi sulla parola. Ieri ho letto uno scambio fra due persone che parlavano del doppio omicidi… - GiovannaPasq : Doppio #femminicidio a #Vicenza: #Mantelli (Centro calabrese solidarietà), 'un'altra tragedia annunciata. Basta par… - periodiciweb : VICENZA CRONACA DI UN DOPPIO FEMMINICIDIO ANNUNCIATO -

Il consiglio comunale di Vicenza, su richiesta del sindaco Francesco Rucco, sarà riunito d'urgenza il 14 giugno per discutere del, con suicidio dell'autore dei delitti, avvenuto ieri tra Schio e la tangenziale cittadino. Per Rucco "sono necessarie strategie condivise per prevenire ed evitare tragedie come ...Strage a Vicenza : Gabriela Serrano è stata uccisa da Zlatan Vasilijevic ancora prima che il 42enne bosniaco sparasse all'ex moglie Lidia Miljkovic . È quanto emerge dalla ricostruzione degli ...Per il killer bosniaco, 42 anni, due procedimenti per maltrattamenti: il primo preocesso si era chiuso con una condanna in primo grado a 18 mesi, sospesa in Appello. Il secondo era in dibattimento ...Amava le citazioni colte, che pubblicava sui social, ma aveva un lungo curriculum fatto di violenze. Zlatan Vasiljevic, il 42enne bosniaco che ieri a Vicenza ha ucciso l'ex compagna ...