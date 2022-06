Covid: morti in Rsa San Giuseppe, caso archiviato (Di giovedì 9 giugno 2022) Il gip Giovanna De Maria ha disposto l'archiviazione, a Torino, dell'inchiesta sui casi di Covid che tra il febbraio e l'aprile del 2020 si verificarono nella Casa di riposo San Giuseppe di Grugliasco ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) Il gip Giovanna De Maria ha disposto l'archiviazione, a Torino, dell'inchiesta sui casi diche tra il febbraio e l'aprile del 2020 si verificarono nella Casa di riposo Sandi Grugliasco ...

