C'era davvero un alieno | Nuove indagini sull'incidente di Roswell (Di giovedì 9 giugno 2022) Avete mai visto il video dell'autopsia aliena di Roswell? Si tratta di uno dei fake più amati e diffusi della storia dell'ufologia. Un documento che secondo alcuni rivelerebbe non solo la presenza di corpi di extraterrestri in mano al Governo americano, ma anche studi avanzati sulla biologia aliena. Nuove indagini sull'incidente di Roswell conducano a sconcertanti verità alternative. Ovviamente tutte le persone con un po' di sale in zucca non hanno alcun dubbio nel riconoscere quel video come un "falso". Eppure c'è chi dice che l'autopsia ci sarebbe stata davvero e che la ricostruzione fornita nella clip non sarebbe poi tanto distante dal vero. L'alieno di Roswell (captured) – www.curiosauro.it

