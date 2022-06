Calciomercato Napoli, Koulibaly in bilico: Senesi il primo nome per sostituirlo (Di giovedì 9 giugno 2022) Calciomercato Napoli: resta in bilico la situazione di Koulibaly con Senesi che sarebbe il primo nome per sostituire il senegalese in caso di cessione Tra il Napoli e Kalidou Koulibaly non c’è ancora stato un chiarimento, dopo il rifiuto da parte del difensore del rinnovo al ribasso offertogli dal club partenopeo. Sul senegalese c’è sempre il Barcellona, con gli azzurri che chiedono 40 milioni per la cessione. In caso di addio di KK, il Napoli dovrà sostituirlo e secondo quanto riportato da La Repubblica l’erede sarebbe già stato individuato. Si tratta di Marcos Senesi, difensore del Feyenoord che già in passato era finito nel mirino di Giuntoli. Sull’argentino, però, ci sarebbe ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022): resta inla situazione diconche sarebbe ilper sostituire il senegalese in caso di cessione Tra ile Kalidounon c’è ancora stato un chiarimento, dopo il rifiuto da parte del difensore del rinnovo al ribasso offertogli dal club partenopeo. Sul senegalese c’è sempre il Barcellona, con gli azzurri che chiedono 40 milioni per la cessione. In caso di addio di KK, ildovràe secondo quanto riportato da La Repubblica l’erede sarebbe già stato individuato. Si tratta di Marcos, difensore del Feyenoord che già in passato era finito nel mirino di Giuntoli. Sull’argentino, però, ci sarebbe ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, #Kim del @Fenerbahce è il primo obiettivo in caso di addio di #Koulibaly - cmdotcom : #Deulofeu ha scelto il #Napoli : trattativa con l’ #Udinese vicina alla chiusura - GennaroSerra : L'ideale per una bella grigliata! - _ilnapoletano_ : #Deulofeu, che è legato molto ad #Ounas, resta un obiettivo molto concreto del #Napoli. L’offerta fatta a… - _ilnapoletano_ : Il centrocampista del #Napoli Diego #Demme ha cambiato agente e ha scelto Marco #Busiello come suo nuovo agente.Pot… -