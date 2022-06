Calciomercato Milan, stallo Botman. E il Newcastle tenta il sorpasso (Di giovedì 9 giugno 2022) Un inizio di Calciomercato estivo inusuale per il Milan, caratterizzato da un cambio di proprietà che necessariamente ha rallentato i piani del duo Maldini-Massara. A farne le spese è anche la trattativa che vede coinvolti i rossoneri e il Lille per il centrale olandese Sven Botman. Forte di un accordo con il giocatore che risale già agli scorsi mesi, la dirigenza Milanista sta incontrando più di qualche difficoltà nel trovare la quadra con la squadra francese. Il Lille, infatti, sta vivendo una delicata situazione societaria ed è in attesa del via libera dalla Federazione francese per poter chiudere il proprio bilancio 2022. Un braccio di ferro sulla valutazione del roccioso difensore olandese che non sembra spaventare il Newcastle, agguerrita pretendente a Botman e dalle casse ... Leggi su zon (Di giovedì 9 giugno 2022) Un inizio diestivo inusuale per il, caratterizzato da un cambio di proprietà che necessariamente ha rallentato i piani del duo Maldini-Massara. A farne le spese è anche la trattativa che vede coinvolti i rossoneri e il Lille per il centrale olandese Sven. Forte di un accordo con il giocatore che risale già agli scorsi mesi, la dirigenzaista sta incontrando più di qualche difficoltà nel trovare la quadra con la squadra francese. Il Lille, infatti, sta vivendo una delicata situazione societaria ed è in attesa del via libera dalla Federazione francese per poter chiudere il proprio bilancio 2022. Un braccio di ferro sulla valutazione del roccioso difensore olandese che non sembra spaventare il, agguerrita pretendente ae dalle casse ...

