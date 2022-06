Barbara D’Urso va in vacanza e torna con Pomeriggio Cinque «i primi giorni di settembre» (Di giovedì 9 giugno 2022) Barbara D'Urso - Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso va in vacanza “con la felicità che mi fa scoppiare il cuore”. Domani – venerdì 10 giugno – si chiude la stagione di Pomeriggio Cinque, ma la conduttrice ha già dato appuntamento ai telespettatori di Canale 5 per i primi di settembre. “Noi torniamo i primi giorni di settembre. Saremo tutta la stagione sempre con voi” ha assicurato la D’Urso nella diretta di oggi, fiera che una delle storie seguite durante l’anno da Pomeriggio Cinque (una signora pagava le bollette di una casa popolare che era in realtà ancora un cantiere) si sia conclusa con il lieto fine. “Siamo ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 9 giugno 2022)D'Urso -va in“con la felicità che mi fa scoppiare il cuore”. Domani – venerdì 10 giugno – si chiude la stagione di, ma la conduttrice ha già dato appuntamento ai telespettatori di Canale 5 per idi. “Noi torniamo idi. Saremo tutta la stagione sempre con voi” ha assicurato lanella diretta di oggi, fiera che una delle storie seguite durante l’anno da(una signora pagava le bollette di una casa popolare che era in realtà ancora un cantiere) si sia conclusa con il lieto fine. “Siamo ...

