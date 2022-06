Anche Koulibaly lancia un ultimatum, esige una risposta. Il Napoli fa innervosire chiunque (Di giovedì 9 giugno 2022) I rinnovi di contratto in casa Napoli sono un vero e proprio tormento. La società di Aurelio De Laurentiis rischia di perdere a zero Ospina e Mertens, dopo aver perso Anche Insigne. Ma nel prossimo futuro Anche Koulibaly e Fabian Ruiz hanno molte possibilità di andare via a parametro zero. Insomma, non proprio un toccasana per bilanci e plusvalenze. Il Napoli sta provando a risolvere alcuni di questi problemi, ma fino ad ora ha fallito. La situazione con Mertens è messa malissimo, per ricucire ci vorrà un’opera sartoriale importante. Inoltre Anche Koulibaly dal Senegal ha dato segnali di nervosismo. Il difensore centrale è stato estremamente pacato nelle sue dichiarazioni, ma allo stesso tempo deciso nel chiedere chiarezza al club. Fino ad ora di chiarezza c’è stata ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 giugno 2022) I rinnovi di contratto in casasono un vero e proprio tormento. La società di Aurelio De Laurentiis rischia di perdere a zero Ospina e Mertens, dopo aver persoInsigne. Ma nel prossimo futuroe Fabian Ruiz hanno molte possibilità di andare via a parametro zero. Insomma, non proprio un toccasana per bilanci e plusvalenze. Ilsta provando a risolvere alcuni di questi problemi, ma fino ad ora ha fallito. La situazione con Mertens è messa malissimo, per ricucire ci vorrà un’opera sartoriale importante. Inoltredal Senegal ha dato segnali di nervosismo. Il difensore centrale è stato estremamente pacato nelle sue dichiarazioni, ma allo stesso tempo deciso nel chiedere chiarezza al club. Fino ad ora di chiarezza c’è stata ...

