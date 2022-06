Al Golden Gala dell'Olimpico delusione per Gianmarco Tamberi (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI – Le stelle dell'atletica leggera mondiale illuminano la notte del ‘Golden Gala Pietro Mennea'. Cinque migliori prestazioni mondiali stagionali, tanta emozione per il ritorno del pubblico, tanti ragazzi presenti sugli spalti dello stadio Olimpico di Roma, e diversi buoni spunti anche per il movimento italiano che si è presentato con cinque su sette campioni olimpici. Acclamato, applaudito ed incitato, la delusione in chiave azzurra è stata Gianmarco Tamberi: l'oro Olimpico del salto in alto non è andato oltre a 2,24 metri, decisamente troppo poco a un mese dal Mondiale di Eugene che, si spera, rivedrà sui blocchi di partenza Marcell Jacobs, all'Olimpico solo illustre spettatore. Se ‘Gimbo' è stata la sorpresa in ... Leggi su agi (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI – Le stelle'atletica leggera mondiale illuminano la notte del ‘Pietro Mennea'. Cinque migliori prestazioni mondiali stagionali, tanta emozione per il ritorno del pubblico, tanti ragazzi presenti sugli spaltio stadiodi Roma, e diversi buoni spunti anche per il movimento italiano che si è presentato con cinque su sette campioni olimpici. Acclamato, applaudito ed incitato, lain chiave azzurra è stata: l'orodel salto in alto non è andato oltre a 2,24 metri, decisamente troppo poco a un mese dal Mondiale di Eugene che, si spera, rivedrà sui blocchi di partenza Marcell Jacobs, all'solo illustre spettatore. Se ‘Gimbo' è stata la sorpresa in ...

