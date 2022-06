Acqua non potabile all'Aquila, falso allarme ma è assalto ai supermercati: scorte finite nella notte (Di giovedì 9 giugno 2022) È stata revocata nella notte l'ordinanza sindacale con cui, nel tardo pomeriggio di ieri, in parte del territorio del Comune dell' Aquila è stato proibito l'uso potabile dell'Acqua a causa della ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 giugno 2022) È stata revocatal'ordinanza sindacale con cui, nel tardo pomeriggio di ieri, in parte del territorio del Comune dell'è stato proibito l'usodell'a causa della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tracce di toluene sono state rilevate in seguito alle analisi effettuate all'Aquila, su un campione di acqua. Dispo… - Agenzia_Ansa : Revocata nella notte all'Aquila l'ordinanza sulla non potabilità dell'acqua dopo le tracce di toluene. Controanalis… - fattoquotidiano : Le storie di chi ha un reddito ma non regge caro bollette e inflazione: “Per me è una tragedia, peggio di due anni… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: La vita urbana astrae le necessità di base, in una macchina vasta e distruttiva. La maggior parte delle persone non… - Crudeli45198835 : La vita urbana astrae le necessità di base, in una macchina vasta e distruttiva. La maggior parte delle persone n… -