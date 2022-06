(Di mercoledì 8 giugno 2022) Per l'quello che verrà sarà 'l'più' . Il presidente Volodymyrha dato notizia di una riunione in cui si èto ''acquisto di una quantità sufficiente di gas' ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'E' una guerra curiosa: Zelensky parla con tutti, i leader si telefonano og… - sissiisissi2 : Ucraina, Zelensky avverte: 'Sarà l'inverno più difficile di sempre' - E NOI NIENTE PIÙ ARMI COSI VEDIAMO SE PARLA C… - marisameli2 : RT @La7tv: #dimartedi Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'E' una guerra curiosa: Zelensky parla con tutti, i leader si telefonano ogni giorno. Po… - globalistIT : - LConversazione : @Rob15112862 @Lorenzo_1976 @GiovaQuez Dicono che anche Zelensky sia di lingua russa, parla ucraino ma con forte acc… -

Globalist.it

... ha dettonel messaggio diffuso nelle ultime ore dalla presidenza ucraina, in cui ha affermato che 'il governo sta creando un quartier generale' per la gestione delle esigenze per il ...Che impressione le ha fatto, sapere che Putin voleva rimpiazzareproprio con Yanukovich (... a Dnetsk, a Lugansk, a Odessa, a Kherson, a Mykolaiv, c'è tutta gente cherusso e si sente ... Zelensky parla dell’economia ucraina: “Ci aspetta l’inverno più difficile di sempre” Kiev, 8 giu. Per l'Ucraina quello che verrà sarà "l'inverno più difficile". Il presidente Volodymyr Zelensky ha dato notizia di una riunione in cui si è parlato ...Sul "Libro dei carnefici", Zelensky ha detto che si tratta "di fatti circostanziati riguardo persone precise che sono colpevoli di crimini violenti specifici contro gli ucraini".