Vicenza, uccide la ex in strada e, dopo ore di fuga in auto, anche la nuova compagna. Poi si toglie la vita. Esplosivi nella vettura (Di mercoledì 8 giugno 2022) È stato trovato morto dentro un'automobile, ferma in una piazzola della Tangenziale Ovest di Vicenza il presunto killer di Lidia Miljkovic, 42enne di origini serbe. All'interno...

