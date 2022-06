Verona, la Lega scrive ai “capofamiglia” per chiedere di votare Sboarina (Fdi). Proteste di Pd e Azione: “Ignoranti, umiliano le donne” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Alla cortese attenzione del capofamiglia“. È questa l’intestAzione delle lettere inviate dalla Lega ai cittadini di Verona per chiedere di votare per il sindaco uscente Federico Sboarina (Fdi). All’interno, il volantino con l’invito: “Barra il Simbolo della Lega – Sboarina sindaco”, in vista del prossimo voto del 12 giugno. Insomma, in occasione della campagna elettorale e per sostenere l’esponente del partito di Giorgia Meloni, il Carroccio ha scelto di riesumare una definizione abolita dalla riforma del diritto di famiglia dal 1975 e che discrimina le donne. “La Lega e Sboarina ancora una volta dimostrano di essere indietro di 50 anni rispetto alla storia”, attaccano dal Pd. “Quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Alla cortese attenzione del“. È questa l’intestdelle lettere inviate dallaai cittadini diperdiper il sindaco uscente Federico(Fdi). All’interno, il volantino con l’invito: “Barra il Simbolo dellasindaco”, in vista del prossimo voto del 12 giugno. Insomma, in occasione della campagna elettorale e per sostenere l’esponente del partito di Giorgia Meloni, il Carroccio ha scelto di riesumare una definizione abolita dalla riforma del diritto di famiglia dal 1975 e che discrimina le. “Laancora una volta dimostrano di essere indietro di 50 anni rispetto alla storia”, attaccano dal Pd. “Quella ...

SimoneAlliva : A Verona la #Lega manda lettere 'al capofamiglia' L'invito al voto per Federico Sboarina, primo cittadino uscente… - ZanAlessandro : “Alla cortese attenzione del Capofamiglia” L’intestazione delle lettere spedite dalla Lega a #Verona per le elezion… - Piu_Europa : Non ci si crede. Una lettera spedita a tutta Verona. Mittente: la Lega. Destinatari: i “capofamiglia”. Nemmeno foss… - CarriaggioM : RT @ZanAlessandro: “Alla cortese attenzione del Capofamiglia” L’intestazione delle lettere spedite dalla Lega a #Verona per le elezioni com… - Fragatton1 : RT @Iperbole_: A Verona la Lega manda i volantini a casa diretti al 'Capofamiglia'. Questi sono fermi a cinquant'anni fa, con una consider… -