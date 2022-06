‘Un Gesto Concreto’: presentati i nuovi progetti dell’AIPD, Associazione italiana persone down sezione Anzio Nettuno (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nel pomeriggio di martedì 7 giugno, presso la sede dell’AIPD Anzio Nettuno onlus, si è tenuto un incontro con rappresentanti delle istituzioni e la Proloco Città di Anzio, dal titolo “Un Gesto Concreto”. L’evento è stato l’occasione per la presentazione da parte dell’architetto Giovanni Policriti dello studio PIUOTTOSEI di Latina del progetto della sede, dallo stesso realizzato in collaborazione con il geometra Sacha Risi, che ne ha curato la parte tecnica. Gli ampi spazi concessi dal comune di Anzio per la realizzazione dei progetti di autonomia e delle attività a essi collegate si trovavano infatti nel gennaio 2021 allo stato grezzo, con materiali da sgomberare e la necessità di una massiccia ristrutturazione per rendere gli ambienti vivibili. L’architetto Policriti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nel pomeriggio di martedì 7 giugno, presso la sedeonlus, si è tenuto un incontro con rappresentanti delle istituzioni e la Proloco Città di, dal titolo “UnConcreto”. L’evento è stato l’occasione per la presentazione da parte dell’architetto Giovanni Policriti dello studio PIUOTTOSEI di Latina del progetto della sede, dallo stesso realizzato in collaborazione con il geometra Sacha Risi, che ne ha curato la parte tecnica. Gli ampi spazi concessi dal comune diper la realizzazione deidi autonomia e delle attività a essi collegate si trovavano infatti nel gennaio 2021 allo stato grezzo, con materiali da sgomberare e la necessità di una massiccia ristrutturazione per rendere gli ambienti vivibili. L’architetto Policriti ...

