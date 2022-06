Triplo colpo Inter: Marotta ha già bloccato i desideri dell’estate (Di mercoledì 8 giugno 2022) Beppe Marotta cambia volto all’Inter di Simone Inzaghi: Triplo colpo in chiusura, ecco cosa manca per le ufficialità delle operazioni. L’Inter di Steven Zhang è al lavoro per costruire la rosa che verrà. Il club nerazzurro ha una lunga lista dei desideri, in cima alla quale ci sono ascritti i nomi di Romelu Lukaku e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Beppecambia volto all’di Simone Inzaghi:in chiusura, ecco cosa manca per le ufficialità delle operazioni. L’di Steven Zhang è al lavoro per costruire la rosa che verrà. Il club nerazzurro ha una lunga lista dei, in cima alla quale ci sono ascritti i nomi di Romelu Lukaku e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: ?? Sono ore CALDISSIME per il mercato nerazzurro. L'Inter è vicina ad un TRIPLO COLPO di mercato ??? - Ricky_Inter1908 : RT @FcInterNewsit: ?? Sono ore CALDISSIME per il mercato nerazzurro. L'Inter è vicina ad un TRIPLO COLPO di mercato ??? - Sneijderismo : RT @FcInterNewsit: ?? Sono ore CALDISSIME per il mercato nerazzurro. L'Inter è vicina ad un TRIPLO COLPO di mercato ??? - FcInterNewsit : ?? Sono ore CALDISSIME per il mercato nerazzurro. L'Inter è vicina ad un TRIPLO COLPO di mercato ??? - paolo_is_dead : @Erfaina1988 damiano è possibile il triplo colpo pogba - lewandowski - koulibaly da parte della juve? paolo da baranzate -