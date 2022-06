Treno deragliato in Iran Orientale | 13 morti e 50 feriti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Unpasseggeri ènell’. Il bilancio delle vittime viene aggiornato di minuto in munito.in: ‘incidente è avvenuto sulla linea Tabas-Yazd Per ora si annunciano almeno 13accertati finora e 50, ma sono numeri destinati ad aumentare. L’incidente è avvenuto sulla linea Tabas-Yazd alle 5.30 del mattino (ora locale), secondo quanto riportano i mediaiani. Aerial footage of the train derailment incident in eastern, which has so far killed 13. pic.twitter.com/kkAYKbYQeC—International English (@Intl En) June 8, 2022 Secondo una prima ricostruzione, quattro dei sette vagoni del ...