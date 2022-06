Territorio Ragusa commenta classifica del Sole 24 Ore

Leggi su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 8 giugno 2022)– E’ dato oggettivamente riscontrabile che il movimentosia, nonostante non abbia rappresentanza consiliare, uno degli avversari più coriacei dell’attuale amministrazione Cassì, grazie probabilmente al fatto di avere alle spalle un politico di lungo corso ed esperienza come il deputato regionale dem Nello Dipasquale. E questa volta la critica diprende spunto dai dati forniti dalla seconda edizione delladel24 ore sulla qualità della vita, declinata per fasce di età, che vede la nostra provincia in posizione non certo felice, al 93° posto, per la fascia di età ‘bambini’, con una discesa, rispetto alle rilevazioni del 2021, di 6 posizioni. E ciò, fanno osservare dabenchè “si tratti di una ...