Stop alle visite alla Torre dei Caduti, al via il restauro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bergamo. Lo ha annunciato qualche giorno fa sul proprio profilo instagram il Museo delle Storie di Bergamo: da questa settimana la Torre dei Caduti sarà chiusa al pubblico, per consentire i lavori di pulizia e sistemazione delle facciate. È infatti imminente, si parte la prossima settimana, l’inizio dei lavori pianificati dal comune di Bergamo per rimettere a nuovo infatti la Torre che svetta sopra piazza Vittorio Veneto. “La Torre dei Caduti di Bergamo – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – rappresenta lo slancio verso l’alto del centro piacentiniano di Bergamo, un tentativo di ricreare il movimento frastagliato dello skyline di Città Alta anche nella parte bassa della città. La Torre ha bisogno ora di un attento lavoro di pulitura, visto che – soprattutto al di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bergamo. Lo ha annunciato qualche giorno fa sul proprio profilo instagram il Museo delle Storie di Bergamo: da questa settimana ladeisarà chiusa al pubblico, per consentire i lavori di pulizia e sistemazione delle facciate. È infatti imminente, si parte la prossima settimana, l’inizio dei lavori pianificati dal comune di Bergamo per rimettere a nuovo infatti lache svetta sopra piazza Vittorio Veneto. “Ladeidi Bergamo – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – rappresenta lo slancio verso l’alto del centro piacentiniano di Bergamo, un tentativo di ricreare il movimento frastagliato dello skyline di Città Alta anche nella parte bassa della città. Laha bisogno ora di un attento lavoro di pulitura, visto che – soprattutto al di ...

Corriere : ?? Il secondo uomo più ricco di Russia è fuori dalle sanzioni perché uno stop alle sue miniere fermerebbe l'economia… - Agenzia_Ansa : E' attesa per il voto del Parlamento Ue sul capitolo auto nell'ambito del pacchetto clima. La votazione riguarderà… - ilnida : RT @Agenzia_Ansa: E' attesa per il voto del Parlamento Ue sul capitolo auto nell'ambito del pacchetto clima. La votazione riguarderà lo st… - analistapercaso : Stop auto a benzina, oggi si vota. In bilico il via libera. - TV2000it : RT @TV2000it: ??????Stop alle #auto a #benzina e #diesel dal 2035 ????#ParlamentoEuropeo diviso Misure dovrebbero ridurre le #emissioni di inq… -