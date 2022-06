Simone Biles e altre ginnaste vittime di abusi chiedono un miliardo all’Fbi | “Ha coperto le molestie di Larry Nassar”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Diversestatunitensi, tra cui le olimpioniche, McKayla Maroney e Alexandra Raisman, hanno fatto una causa alla Fbi di oltre 1di dollari. Il capo d’accusa rivolto alla polizia federale riguarda gli errori commessi durante l’inchiesta su, l’ex osteopata della nazionale di ginnastica artistica, incriminato per aver abusato sessualmente di più di 500 atlete durante le sue sedute e condannato nel 2017 a 176 anni di reclusione. Secondo l’accusa, l’inerzia degli investigatori non ha impedito al criminale di continuare a violentare le giovani in seguito alle prime denunce ricevute nel 2015.Dal 1946, la legge Federal Tort Claims consente ai cittadini statunitensi di responsabilizzare il governo federale ...

Advertising

repubblica : Simone Biles e le altre ginnaste Usa chiedono un miliardo di dollari all'Fbi: 'Non ha fermato gli abusi di Nassar' - LaStampa : Simone Biles e altre ginnaste Usa chiedono un miliardo di dollari all’Fbi: “Ha coperto le molestie di Nassar” - maggioaugusto : RT @LaStampa: Simone Biles e altre ginnaste Usa chiedono un miliardo di dollari all’Fbi: “Ha coperto le molestie di Nassar” - giuslillo : @nytimes Chiedono oltre un miliardo di dollari di danni. Le ginnaste olimpiche Simone Biles e McKayla Maroney, sono… - Sciandi : RT @LaStampa: Simone Biles e altre ginnaste Usa chiedono un miliardo di dollari all’Fbi: “Ha coperto le molestie di Nassar” -

Un nuovo femminicidio in Italia, altri casi di razzismo e violenza mentre la ginnastachiede un milione di risarcimento all'Fbi cha sapeva delle molestie di un medico sulle atlete ...La stella mondialee una dozzina di ginnaste statunitensi hanno chiesto oltre 1 miliardo di dollari all'Fbi per non aver fermato il medico Larry Nassar, autore delle molestie sessuali di cui sono state ...Fra le querelanti, scrivono i media americani tra i quali anche la CNN, ci sono campionesse plurimedagliate come Simone Biles, Aly Raisman e McKayla Marone. Ognuna di loro chiede risarcimenti per più ...Le atlete della nazionale di ginnastica Usa hanno chiesto all’Fbi un miliardo di dollari di risarcimento per aver sottovalutato le accuse di ...