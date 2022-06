Russi esclusi da Wimbledon, Bach non ci sta: “I governi non possono decidere chi deve giocare” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Come possiamo garantire una competizione internazionale corretta se i governi decidono in base ai propri interessi politici chi può e chi non può partecipare? Abbiamo bisogno che i governi ci rispettino per il nostro ruolo”. Lo ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach, in un discorso durante un evento nel quale ha condannato la scelta di Wimbledon di escludere Russi e bieloRussi dall’edizione 2022 del torneo nonostante Itf, Atp e Wta non fossero d’accordo con questo tipo di decisione: “Guardate cosa sta succedendo nel tennis – ha detto Bach – Al Roland Garros, i giocatori hanno partecipato come atleti neutrali. Ma a Wimbledon il Governo ha detto di no, non c’è spazio per loro. Se permettiamo tutto questo, allora siamo perduti. Se oggi lo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Come possiamo garantire una competizione internazionale corretta se idecidono in base ai propri interessi politici chi può e chi non può partecipare? Abbiamo bisogno che ici rispettino per il nostro ruolo”. Lo ha detto il presidente del Cio, Thomas, in un discorso durante un evento nel quale ha condannato la scelta didi escluderee bielodall’edizione 2022 del torneo nonostante Itf, Atp e Wta non fossero d’accordo con questo tipo di decisione: “Guardate cosa sta succedendo nel tennis – ha detto– Al Roland Garros, i giocatori hanno partecipato come atleti neutrali. Ma ail Governo ha detto di no, non c’è spazio per loro. Se permettiamo tutto questo, allora siamo perduti. Se oggi lo ...

Advertising

sportface2016 : Russi esclusi da #Wimbledon, il presidente del #Cio Thomas #Bach non ci sta: 'I governi non possono decidere chi de… - CAvondet : Lo sport è lontano dalla guerra. Basta discriminazioni naziste! - ELENABO57732311 : Ma se atleti russi sono stati esclusi dalle gare di quale inclusione sociale parla Di Maio? - zazoomblog : Russi esclusi da Wimbledon marcia indietro di Thomas Bach: “Nessuno può essere punito per il suo passaporto” -… - irrera_lillo : @Agenzia_Ansa ricordo a tutti i commentatori filoputiniani che siete occidentali e pertanto patirete l'odio dei rus… -