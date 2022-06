Referendum 12 giugno, “mascherine fortemente raccomandate” (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Referendum e amministrative 12 giugno, per gli elettori le mascherine al seggio saranno fortemente raccomandate. È quanto si apprende da fonti del governo. Il capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno Claudio Sgaraglia ha nel frattempo diramato una nuova circolare con cui informa i prefetti dell’avvenuta sottoscrizione da parte dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e dell’Interno, Luciana Lamorgese, dell’addendum al Protocollo sanitario e di sicurezza dell’11 maggio 2022 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022. L’addendum, in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del protocollo stesso, prevede l’uso fortemente raccomandato della ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) –e amministrative 12, per gli elettori leal seggio saranno. È quanto si apprende da fonti del governo. Il capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno Claudio Sgaraglia ha nel frattempo diramato una nuova circolare con cui informa i prefetti dell’avvenuta sottoscrizione da parte dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e dell’Interno, Luciana Lamorgese, dell’addendum al Protocollo sanitario e di sicurezza dell’11 maggio 2022 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022. L’addendum, in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del protocollo stesso, prevede l’usoraccomandato della ...

