Pierpaolo Pretelli, dopo l’ultima puntata di Domenica In scrive un post per la Venier che reagisce … (Di mercoledì 8 giugno 2022) Pierpaolo Pretelli e Mara Venier per diverse settimane si sono trovati al centro del gossip a causa di un botta e risposta social che ha fatto tanto discutere. Adesso a distanza di alcune settimane da quel momento tutto sembra essere superato, ed infatti proprio nelle scorse ore l’ex gieffino ha scritto sui social delle bellissime parole per la conduttrice. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza. Lo scontro social tra Pierpaolo Pretelli e Mara Venier Pierpaolo Pretelli si è fatto conoscere dai telespettatori soprattutto in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Una bellissima esperienza per l’ex velino di Striscia La Notizia che all’interno della casa più spiata d’Italia ha trovato anche ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 8 giugno 2022)e Maraper diverse settimane si sono trovati al centro del gossip a causa di un botta e risa social che ha fatto tanto discutere. Adesso a distanza di alcune settimane da quel momento tutto sembra essere superato, ed infatti proprio nelle scorse ore l’ex gieffino ha scritto sui social delle bellissime parole per la conduttrice. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza. Lo scontro social trae Marasi è fatto conoscere dai telespettatori soprattutto in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Una bellissima esperienza per l’ex velino di Striscia La Notizia che all’interno della casa più spiata d’Italia ha trovato anche ...

Advertising

fanpage : Vi sono piaciuti i #PRELEMI a #NameThatTune? ?? - fanpage : I #Prelemi, la coppia formata da #PierpaoloPretelli e #GiuliaSalemi, sono stati ospiti della finale di Name That Tu… - Filomen83869405 : RT @EnzaLupo6: #PRELEMI il nostro Pierpaolo Pretelli - Sulcigliosenzaf : PIERPAOLO PRETELLI non ha capito che noi ci facciamo I FUTURI NOSTRI quando abbiamo bisogno di sapere i FUTURI SUOI… - PinaPupillo : RT @EnzaLupo6: #PRELEMI il nostro Pierpaolo Pretelli -