Parto record a Brindisi, diventa mamma per la prima volta a 58 anni: lei e la piccola stanno bene (Di mercoledì 8 giugno 2022) Parto record La storia di Antonella, che ha Partorito la prima figlia a 58 anni all'ospedale Perrino di Brindisi. Lei e la piccola Ilaria stanno bene: "Evento unico, è andato tutto davvero bene". Parto da record all'ospedale Perrino di Brindisi, dove una donna di 58 anni, Antonella, residente a Ostuni, è diventata mamma per la prima volta. Lei e la piccola Ilaria, questo il nome scelto dai genitori per la bambina, stanno bene. "Entrambe, sia la mamma che la neonata sono in buone condizioni".

