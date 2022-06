Modric, ora è ufficiale: resterà al Real Madrid ancora un’altra stagione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Adesso è ufficiale: Luka Modric sarà un giocatore del Real Madrid anche nella stagione 2022-2023. Il centrocampista croato, arrivato nel lontano 2012, ha firmato con i Blancos per un altro anno. Il 36enne può vantare ben tre campionati, una Coppa del Re, quattro Supercoppe di Spagna, cinque Champions, tre Supercoppe Europee, quattro Mondiali per Club ed il Pallone d’Oro vinto nel 2018 con la maglia del club spagnolo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Adesso è: Lukasarà un giocatore delanche nella2022-2023. Il centrocampista croato, arrivato nel lontano 2012, ha firmato con i Blancos per un altro anno. Il 36enne può vantare ben tre campionati, una Coppa del Re, quattro Supercoppe di Spagna, cinque Champions, tre Supercoppe Europee, quattro Mondiali per Club ed il Pallone d’Oro vinto nel 2018 con la maglia del club spagnolo. SportFace.

