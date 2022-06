Milan e Roma, scambio in vista: l’idea di Maldini è chiara! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Milan sta pensando già al futuro, un futuro che possa essere quanto più vincente possibile. Un futuro in linea con la politica di Elliott prima e che Gerry Cardinale vuole seguire pedissequamente. A conferma di questo fil rouge tra le due dirigenze che trova anche conferma nelle trattative che si stanno portando avanti, come quelle con Botman e Renato Sanches, due giovani talenti e due giocatori del Lille. I colpi saranno dunque grandi investimenti per giovani talenti che hanno ampio margine di crescita. Ma non sono solo il portoghese e l’olandese gli obiettivi principali di Via Aldo Rossi. Zaniolo Roma Milanl’idea di oggi per la trequarti rossonera filtra tra le colonne di un giornale autorevole come La Repubblica. Maldini e Massara starebbero infatti pensando di intavolare uno ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilsta pensando già al futuro, un futuro che possa essere quanto più vincente possibile. Un futuro in linea con la politica di Elliott prima e che Gerry Cardinale vuole seguire pedissequamente. A conferma di questo fil rouge tra le due dirigenze che trova anche conferma nelle trattative che si stanno portando avanti, come quelle con Botman e Renato Sanches, due giovani talenti e due giocatori del Lille. I colpi saranno dunque grandi investimenti per giovani talenti che hanno ampio margine di crescita. Ma non sono solo il portoghese e l’olandese gli obiettivi principali di Via Aldo Rossi. Zaniolodi oggi per la trequarti rossonera filtra tra le colonne di un giornale autorevole come La Repubblica.e Massara starebbero infatti pensando di intavolare uno ...

