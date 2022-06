Mascherine ai seggi domenica, il Viminale: niente obbligo ma fortemente raccomandate (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giugno 2022 - Mascherine "fortemente raccomandate" per l'esercizio del voto ma non obbligatorie per chi si recherà ai seggi per la prossima tornata amministrativa e per i referendum di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giugno 2022 -" per l'esercizio del voto ma non obbligatorie per chi si recherà aiper la prossima tornata amministrativa e per i referendum di ...

Advertising

borghi_claudio : 'Il SOLITO Claudio Borghi' Ma poveretti. Salvini: 'Mascherine ai seggi? Un bavaglio'. L'ultimo complotto della Leg… - Agenzia_Ansa : FLASH | Circolare del Viminale, le mascherine sono fortemente raccomandate per l'accesso degli elettori ai seggi per il voto. #ANSA - Agenzia_Ansa : Mascherine in classe e ai seggi, Salvini annuncia il ricorso al Tar #ANSA - bernucar67 : RT @borghi_claudio: Qualche intossicato di grillismo dice che 'potevamo ricorrere al TAR anche per le mascherine dei bambini a scuola'. Pur… - Voroklimef : RT @borghi_claudio: Qualche intossicato di grillismo dice che 'potevamo ricorrere al TAR anche per le mascherine dei bambini a scuola'. Pur… -