Marco Baldetti | una storia dall’oscurità alla Luce Con qualche ombra ancora da spazzare via

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Aveva 4 anni quando lo hanno salvato i vicini di casa: era cascato dal letto e mamma e papà, sordi, non sentivano il suo pianto a dirotto. Aveva 6 anni quando il patrigno ha cominciato ad abusare di lui, minacciandolo non a parole ma con schiaffi e pugnigola. Aveva 9 anni quando ha fatto la prima comunione da solo, l’unico bambino senza neanche un parente: la mamma, rea di essersi separata dal marito, chiusa nel suo silenzio, non poteva entrare. Vade retro, satana!, erano questi i tempi. Oggidi anni ne ha quasi 60 ed è la prova vivente di quanto può essere tirato l’elastico umano. Se fosse un copione da film, diremmo no, è troppo, nessuno ci crede. E invece è tutto vero, come è vero che è stato l’amore di un uomo, Adriano, a quel tempo restauratore a Londra per la National Gallery, a salvarlo. Si sono sposati dopo ...