Ma cosa fa Politano? Il gesto che nessuno ha notato: un istante prima del gol azzurro... (Di mercoledì 8 giugno 2022) Che bella l'Italia di martedì sera contro l'Ungheria! Un 2-1 convincente, che ci proietta al primo posto del girone di Nations League, con la squadra del c.t. Roberto Mancini che è riuscita così ad approfittare del pari tra Germania e Inghilterra. La strada per la risalita, dopo l'ennesima delusione per la mancata qualificazione al Mondiale, è ancora lunga, ma gli ingredienti non mancano. E tra i gol di Barella e Pellegrini, la bella notizia della serata di Cesena è l'ottima prestazione di Matteo Politano, che sulla destra per 75' minuti ha creato più di un problema alla formazione ungherese del c.t. italiano Marco Rossi (sotto gli occhi del premier Viktor Orbán). Politano sulla mancata convocazione agli Europei: “Sapevo sarei partito dietro” L'esterno offensivo del Napoli ha persino trovato l'assist perfetto per il 2-1 di Pellegrini (in gol ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Che bella l'Italia di martedì sera contro l'Ungheria! Un 2-1 convincente, che ci proietta al primo posto del girone di Nations League, con la squadra del c.t. Roberto Mancini che è riuscita così ad approfittare del pari tra Germania e Inghilterra. La strada per la risalita, dopo l'ennesima delusione per la mancata qualificazione al Mondiale, è ancora lunga, ma gli ingredienti non mancano. E tra i gol di Barella e Pellegrini, la bella notizia della serata di Cesena è l'ottima prestazione di Matteo, che sulla destra per 75' minuti ha creato più di un problema alla formazione ungherese del c.t. italiano Marco Rossi (sotto gli occhi del premier Viktor Orbán).sulla mancata convocazione agli Europei: “Sapevo sarei partito dietro” L'esterno offensivo del Napoli ha persino trovato l'assist perfetto per il 2-1 di Pellegrini (in gol ...

Advertising

Alessan86422346 : @LisiAlessio4 @GiGiglio99 anche giovinco prima di venire alla juve fece 15 gol e 13 assist nel Parma. poi quando è… - vicegera1980 : @AlfredoPedulla Alfredo cosa ne penseresti di politano è cash per Luis Alberto? Politano nel 433 di Sarri farebbe b… - elisacm_ : @PieEnne fascia destra calabria politano cominciavo a tifare contro per fortuna che massara non farebbe mai una cosa del genere al milan - Truemilanista21 : @russ_mario1 Esattamente cosa dovremmo farcene di Politano ? Mah - SOPAZZOEMALATO : Questi comprano politano che noi abbiamo scartato 3 anni fa e vincono lo scudetto Cosa hai combinato cinese -