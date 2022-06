Lulù Selassié, ex GF Vip le danno buca al compleanno: festa e inviti da rifare (Di mercoledì 8 giugno 2022) Stando a quanto riporta Pipol TV, nuovo e ben informato portale che si occupa di gossip e televisione, in questi giorni Lulù Selassié si è trovata ad affrontare nuove cocenti delusioni oltre a quella sentimentale dovuta alla fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Pipol TV fa sapere infatti che la principessa etiope sarebbe stata costretta a far slittare la sua festa di compleanno dal 9 giugno – quando compirà 24 anni – al 22 giugno, più di dieci giorni dopo. Il motivo? Diversi ex del Grande Fratello Vip 6 le avrebbero dato buca, costringendola così a spostare il party e a rifare tutti gli inviti. La location resta però la stessa, ovvero il Gold Tower Hotel, uno dei più lussuosi hotel di Napoli. Pipol Tv non ha riportato i nomi dei gieffini che hanno dato ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 8 giugno 2022) Stando a quanto riporta Pipol TV, nuovo e ben informato portale che si occupa di gossip e televisione, in questi giornisi è trovata ad affrontare nuove cocenti delusioni oltre a quella sentimentale dovuta alla fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Pipol TV fa sapere infatti che la principessa etiope sarebbe stata costretta a far slittare la suadidal 9 giugno – quando compirà 24 anni – al 22 giugno, più di dieci giorni dopo. Il motivo? Diversi ex del Grande Fratello Vip 6 le avrebbero dato, costringendola così a spostare il party e atutti gli. La location resta però la stessa, ovvero il Gold Tower Hotel, uno dei più lussuosi hotel di Napoli. Pipol Tv non ha riportato i nomi dei gieffini che hanno dato ...

Advertising

Anna141525 : @lulu_selassie Noi seguiamo la 'moda Lulu'the original ????????? - PaolaRecchia19 : @Anna12882290 @lulu_selassie Se almeno gli facesse gli auguri lei sarebbe felicissima - Anna12882290 : Crederci in due è meglio che in uno, crederci in tanti è meglio che da soli (cit. Bortuzzo) Siamo in tante a creder… - Vanessa08257277 : @lulu_selassie amore lulu selassie sei una querera lulu'????? ????????????????????? - AuroraDoraci1 : A chi come me piacerebbe una foto di @ChiaraFerragni e @lulu_selassie insieme ? #fairylu -