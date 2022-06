L’ORA | INCHIOSTRO CONTRO PIOMBO LA SERIE DI CANALE 5 SUI GIORNALISTI ANTIMAFIA

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Ci sonoche raccontano una storia e quelli che, invece, la storia la scrivono. Sono loro i protagonisti dellaevento di5 “”, dedicato al quotidiano(1900-1992). Negli anni ’50 a Palermo Antonio Nicastro (Claudio Santamaria) e i suoi cronisti rivoluzionarono il modo di fare informazione denunciando in prima pagina la criminalità locale, svelandone dinamiche e segreti con le loro inchieste. Laprende spunto da eventi realmente accaduti ed è il racconto di un’indagine serrata che vede idecoinvolti personalmente su più fronti, costretti a mettere a repentaglio non solo gli affetti più cari ...

Advertising

CIAfra73 : Claudio Santamaria da stasera su #Canale5 con 'L'Ora - Inchiostro senza piombo': le sue parole - SerieTvserie : Le foto de L’Ora – Inchiostro contro piombo, su Canale 5 - VelvetMagIta : L’Ora, Giovanni Alfieri: “Claudio Santamaria così come Nicastro è il maestro che tutti vorremmo avere” #VelvetMag… - peppesava : RT @Ragusanews: Claudio Santamaria giornalista de 'L’Ora, inchiostro contro piombo' - Ragusanews : Claudio Santamaria giornalista de 'L’Ora, inchiostro contro piombo' -

contro piombo, ore 21:20 su Canale 5 Claudio Santamaria in una fiction sul giornale che per la prima volta ha parlato apertamente della mafia. Chicago Fire, ore 21:20 su Italia 1 ...Palermo - 'Quando la mafia non esisteva, un giornale'ha sbattuta in prima pagina'. Parte da questa considerazione la nuova serie 'contro piombo', da domani in onda su Canale 5, che in cinque prime serate racconta de, il giornale fondato a inizio Novecento dalla famiglia Florio che a Palermo, negli anni a ...