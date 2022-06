La montagna prodotto di punta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il turismo in Lombardia è sicuramente ad ampio spettro e con un comun denominatore per tutte le sue province, quello di avere già importanti previsioni di crescita per la prossima stagione estiva. In particolare in montagna. Ecco le strategie dietro all’offerta del comparto Un segnale forte quello che arriva dalla Regione Lombardia, in un programma ampio e che conta su un patrimonio montano che rappresenta il 40% dell’arco alpino, 112 valli, 110 cime oltre i 1000 metri, 7000 sentieri segnalati, oltre 4000 km di piste ciclabili, 24 parchi naturali e un’area lacustre che è la più ampia d’Europa (e comprensiva di 11 isole lacustri). «C’è stato un aumento della consapevolezza dei lombardi del loro territorio e lo dimostrano i risultati che abbiamo – racconta Lucia Magoni, assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda – nel 2021 in Val Camonica e ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il turismo in Lombardia è sicuramente ad ampio spettro e con un comun denominatore per tutte le sue province, quello di avere già importanti previsioni di crescita per la prossima stagione estiva. In particolare in. Ecco le strategie dietro all’offerta del comparto Un segnale forte quello che arriva dalla Regione Lombardia, in un programma ampio e che conta su un patrimonio montano che rappresenta il 40% dell’arco alpino, 112 valli, 110 cime oltre i 1000 metri, 7000 sentieri segnalati, oltre 4000 km di piste ciclabili, 24 parchi naturali e un’area lacustre che è la più ampia d’Europa (e comprensiva di 11 isole lacustri). «C’è stato un aumento della consapevolezza dei lombardi del loro territorio e lo dimostrano i risultati che abbiamo – racconta Lucia Magoni, assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda – nel 2021 in Val Camonica e ...

