“Ho contattato Alfonso” | dice di essere pronto per diventare concorrente del GF Vip

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Il ‘totonomi’ dei protagonisti della prossima edizione del GF Vip riserva sorprese ogni giorno: sapete chi vorrebbe? Fervono i preparativi per la settima edizione del GF Vip: come ogni anno, la produzione è già al lavoro da prima dell’estate per mettere a punto il cast che animerà la casa più spiata d’Italia a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Giulio Raselli afferma di averSignorini per entrare all'interno del GF Vip 7 Giulio Raselli ha tutte le intenzioni di partecipare alla nuova e settima edizione del Grande Fratello Vip che inizierà a settembre. ...Giulio Raselli in lizza per il GF Vip 7: l'ex tentatore ha giàSignorini. Argomenti trattati Giulio Raselli in lizza per il GF Vip Le perole di Giulio Raselli Che concorrente sarebbe Giulio Dopo la mancata partecipazione dello scorso anno, ...Il 'totonomi' dei protagonisti della prossima edizione del GF Vip riserva sorprese ogni giorno: sapete chi vorrebbe diventare concorrenteSi vocifera che Katia Ricciarelli sia la prossima opinionista del “GF Vip 7”: a fare chiarezza è Alfonso Signorini, che si è sbottonato anche sul cast.