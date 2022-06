Giornalisti: "Morire per informare" iniziativa NoBavaglio a Fnsi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nel nome dei Giornalisti Raffaele Ciriello, morto a Ramallah il 13 marzo 2002 e di Shireen Abu Akleh, morta a Jenin l'11 maggio 2022, tra i tantissimi colleghi uccisi mentre svolgevano il loro lavoro. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nel nome deiRaffaele Ciriello, morto a Ramallah il 13 marzo 2002 e di Shireen Abu Akleh, morta a Jenin l'11 maggio 2022, tra i tantissimi colleghi uccisi mentre svolgevano il loro lavoro. ...

Advertising

saroconte95 : @Belluccismo @kiingg____ Mi fate morire voi che sapete tutto ...tutti parenti di Mertens siete diventati...sapete q… - GiacomoDeprati : Avviso per i giornalisti: se volete scatenare l'indignazione dell'occidente, dovete morire in Ucraina e per mano d… - NuitNuit21 : @redbaro93977318 Quanti giornalisti sono morti, e continueranno a morire in Ucraina? Peraltro senza che se ne parli… - AntonioDiSante2 : @StrazioIgor @maremmafer @rusembitaly Ma sei sempre sicuro? Parliamo di Navalny? Avvelenato e poi consegnato ai ted… - GiovannaLaP1ggi : @doluccia16 Il problema è che i giornalisti russi ti vogliono far credere che Cristo è morto di raffreddore. Però l… -