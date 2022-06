Dybala-Inter | l’agente in sede | si decide il futuro della Joya

(Di mercoledì 8 giugno 2022) che lascerà la Juventus a parametro zero Jorge Antun è sbarcato a Milano. Il procuratore di Paulosi trova nelladell‘per cercare di trovare un’intesa contrattuale per l’ormai ex attaccanteJuventus. Dal 30 giugno lasarà infatti libera di firmare per un altro club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Dybala: adesso l'incontro @Inter-agente dell'argentino @SkySport #calciomercato - AlfredoPedulla : #Dybala-#Inter: agente in sede - Gazzetta_it : Inter-#Dybala, a ore l'incontro con l'agente. Il sì può arrivare prima dell'uscita di Sanchez - bryonac99_ : RT @DiMarzio: #Dybala: adesso l'incontro @Inter-agente dell'argentino @SkySport #calciomercato - tackleduro : RT @DiMarzio: #Dybala: adesso l'incontro @Inter-agente dell'argentino @SkySport #calciomercato -

, l'agente in sede: si decide il futuro della Joya che lascerà la Juventus a parametro zero Jorge Antun è sbarcato a Milano. Il procuratore di Paulosi trova nella sede dell'...Martedì pomeriggio, a margine dell'Assemblea di Lega, Marotta ha parlato della Joya: 'all'...Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo account Twitter è arrivato nella sede dell’Inter in viale della Liberazione a Milano l’agente di Paulo Dybala Jorge Antun. Il procuratore della Joya è ...Il mercato dell'Inter sta per prendere forma e i nerazzurri, dopo i molti corteggiamenti stanno per formalizzare i primi acquisti di questa sessione estiva. Sembra ormai ad un passo, infatti, l'accord ...