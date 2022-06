COMUNICAZIONE UFFICIALE DIREZIONE GENERALE (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Pordenone Calcio comunica che il direttore GENERALE Giancarlo Migliorini ha deciso di lasciare l’incarico al termine della stagione sportiva 2021/22. Il presidente Mauro Lovisa, il presidente onorario Giampaolo Zuzzi, tutti i soci e le componenti del Club ringraziano il direttore Migliorini per il lungo percorso fatto insieme, in cui ha contribuito alla crescita della struttura. Migliorini è stato il riferimento organizzativo in due periodi: dal 2011 al 2017 (prima un biennio come responsabile del Settore giovanile) e dal 2019 a oggi. Dichiarazione direttore GENERALE Giancarlo Migliorini: «Il Pordenone Calcio rappresenterà per me sempre una realtà speciale, che lascio per una mia – sicuramente non facile – scelta personale. Ringrazio di cuore il presidente Mauro Lovisa, i soci, tutta la struttura organizzativa e i collaboratori per il lavoro ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Pordenone Calcio comunica che il direttoreGiancarlo Migliorini ha deciso di lasciare l’incarico al termine della stagione sportiva 2021/22. Il presidente Mauro Lovisa, il presidente onorario Giampaolo Zuzzi, tutti i soci e le componenti del Club ringraziano il direttore Migliorini per il lungo percorso fatto insieme, in cui ha contribuito alla crescita della struttura. Migliorini è stato il riferimento organizzativo in due periodi: dal 2011 al 2017 (prima un biennio come responsabile del Settore giovanile) e dal 2019 a oggi. Dichiarazione direttoreGiancarlo Migliorini: «Il Pordenone Calcio rappresenterà per me sempre una realtà speciale, che lascio per una mia – sicuramente non facile – scelta personale. Ringrazio di cuore il presidente Mauro Lovisa, i soci, tutta la struttura organizzativa e i collaboratori per il lavoro ...

