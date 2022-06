Castel Volturno | gestore lido muore dopo aver soccorso due bimbi in mare

Advertising

Nella foto lo stabilimento balneare Lido dei gabbiani nel villaggio Coppola a- Ansa . Quando ha visto due bambini in difficoltà in mare, portati via dalla corrente, non ci ha pensato su e si è istintivamente tuffato per salvarli . Miracolosamente ci è riuscito, ...Si è tuffato in mare per salvarli, nonostante non sapesse nuotare . Rahhal Amarri, 42enne gestore del Lido dei Gabbiani di, di origine marocchina, ha perso la vita ieri mattina per salvare la vita di due bambini che stavano annegando nello specchio d'acqua antistate il suo lido. I due bambini di 6 - 7 ...CASTEL VOLTURNO – E’ stato fatale per Rahhal Amarri il secondo tuffo in acqua, effettuato per salvare un secondo bambino in difficoltà. 42 anni di origine marocchina, da anni viveva a Castel Volturno.È successo a Castel Volturno. Said aveva 42 anni ed era di origine marocchina. «Nessuno lo ha ringraziato. I genitori dei due bambini non li abbiamo più visti. Sono letteralmente spariti» ...