Cambiaso Inter | l’agente conferma | «Trattativa lunga | ma il giocatore piace»

Advertising

AlfredoPedulla : Anche #Bia, agente di #Cambiaso, in sede #Inter: l’incontro che avevamo preannunciato per oggi - DiMarzio : Anche #Bia, agente tra gli altri di #Cambiaso, oggi era presente nella sede dell’#Inter - AlfredoPedulla : #Cambiaso: mercoledì incontro con l’#Inter, venerdì con la #Juve - Jopep83 : Praticamente mi state dicendo che L’ #Inter ha praticamente chiuso #Asllani #Cambiaso #Bremer #Dybala e presto… - ICI_Aceh : RT @fcin1908it: Ag #Cambiaso: 'Inutile nascondersi, il giocatore piace all'Inter, poi dire che si farà è lunga. Abbiamo parlato di lui e di… -

L'studia il doppio colpo Bellanova -L'dopo aver bloccato Bellanova dal Cagliari sta cercando di prendere anche l'esterno sinistro del Genoa. L'idea di Inzaghi e Marotta ...... senza giri di parole, che l'esterno del Genoa è stato al centro delle discussioni fra i club: 'Inutile nasconderlo, sono stato qui in sede per parlare diche piace molto all'. Da qui a ...Le parole di Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, dopo l'incontro con la dirigenza dell'Inter Dopo circa un'ora, Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, è uscito dalla sede dell'Inter. Il procura ...Cambiaso Juve, l’agente svela: «Piace all’Inter e ad altri club». Le parole sull’esterno in uscita dal Genoa L’agente di Cambiaso ha incontrato oggi l’Inter per provare a capire i margini di una ...