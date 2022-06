Calo del Pil e inflazione in aumento: i dati Istat terrorizzano l'Italia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Guerra e inflazione, il Pil si assottiglia sempre di più. L'Istat pubblica le prospettive per l'economia Italiana e aggiorna la crescita per il 2022, abbassandola al 2,8% per poi ridimensionarla all'1,9% nel 2023. L'inflazione rallenterà, ma non subito. La guerra picchia e picchia duro. inflazione, costi del debito, impennata dell'energia, tutto impatta in modo devastante sul Pil dell'Italia, più volte ridimensionato nel giro di pochi mesi. Ora l'Istat, nel diffondere le prospettive di crescita dell'economia Italiana, ha scritto una nuova pagina. Che parte da due presupposti: i margini di crescita del Pil si assottigliano ancora ma non si arrestano, mentre l'inflazione continuerà a mantenersi alta nel 2022 trainata dai beni energetici. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Guerra e, il Pil si assottiglia sempre di più. L'pubblica le prospettive per l'economiana e aggiorna la crescita per il 2022, abbassandola al 2,8% per poi ridimensionarla all'1,9% nel 2023. L'rallenterà, ma non subito. La guerra picchia e picchia duro., costi del debito, impennata dell'energia, tutto impatta in modo devastante sul Pil dell', più volte ridimensionato nel giro di pochi mesi. Ora l', nel diffondere le prospettive di crescita dell'economiana, ha scritto una nuova pagina. Che parte da due presupposti: i margini di crescita del Pil si assottigliano ancora ma non si arrestano, mentre l'continuerà a mantenersi alta nel 2022 trainata dai beni energetici. ...

Advertising

fattoquotidiano : La Banca mondiale taglia ancora le stime sull’economia globale. Per la Russia calo di quasi il 9% del Pil. Putin: “… - matteosalvinimi : #Salvini: Sanzioni alla Russia stanno creando gravi problemi all'economia italiana. Esportazioni da Italia in calo… - tempoweb : Calo del #Pil e #inflazione in aumento: i dati #Istat non rassicurano l'#Italia #economia #guerra #8giugno… - anto_galli4 : RT @AndreaRoventini: Esame di macroeconomia. Lo studente presenta due grafici e afferma che il calo dei salari -2,9% è dovuto all’aumento d… - DataMediaHub : La Readership dei Quotidiani Locali - -